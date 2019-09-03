مقتل 8 تلامذة بهجوم على مدرسة في الصين

أشارت وكالة "نوفوستي" الى أن "عشرة اطفال نقلوا الى إثر تعرضهم لهجوم داخل مدرسة في أول أيام ​السنة​ الدراسية بمقاطعة هوباي وسط ​الصين​"، لافتة الى أن "ثمانية منهم توفوا".

ولفتت الى أن "الهجوم وقع في في مدرسة ابتدائية بمدينة إنشي في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، وتمكنت ​الشرطة​ من القبض على الجاني الذي تبين أنه أحد السكان المحليين وعمره 40 عاما".