مقتل 8 تلامذة بهجوم على مدرسة في الصين

أشارت وكالة "نوفوستي" الى أن "عشرة اطفال نقلوا الى إثر تعرضهم لهجوم داخل مدرسة في أول أيام السنة الدراسية بمقاطعة هوباي وسط الصين"، لافتة الى أن "ثمانية منهم توفوا".
ولفتت الى أن "الهجوم وقع في في مدرسة ابتدائية بمدينة إنشي في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، وتمكنت الشرطة من القبض على الجاني الذي تبين أنه أحد السكان المحليين وعمره 40 عاما".
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