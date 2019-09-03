إحباط محاولة سطو على "فرنسبنك" فرع أبي سمراء- طرابلس وإصابة حارس الأمن

حاول مجهول السطو على "فرنسبنك" فرع أبي سمراء- ساحة سعدون بطرابلس، حيث دخل شخص إلى مبنى الفرع وأشهر مسدسه الحربي مطالبًا الموظفين بجمع المال له، ما استدعى تدخّل حارس الأمن والتصدّي له.
اثر ذلك، أطلق السارق النار على الحارس فأصابه بقدمه، وفرّ إلى جهة مجهولة دون أن يتمكّن من أخذ المال.
وقد حضرت القوى الأمنية وعملت على تطويق المكان وفتحت تحقيقًا بالحادث، وتعمل على تعقّب السارق تمهيدًا لتوقيفه.
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