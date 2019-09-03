توقيف شخص في دوحة عرمون هدد مواطنة بنشر صور حميمة لها وابتزها جنسيا

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّه "ورد الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية ​الملكية الفكرية​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، شكوى مقدّمة من إحدى المواطنات إلى ​القضاء​ المختص، ضدّ مجهول بجرم التهديد بنشر صور وابتزاز جنسي".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "من خلال الاستقصاءات والتحريات الفنيّة الّتي قام بها عناصر المكتب المذكور، تمكّنوا بالتاريخ ذاته من تحديد مكان تواجد المشتبه به وتوقيفه في ​دوحة عرمون​، وهو لبناني من مواليد عام 1991"، مبيّنةً أنّ "بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وجرى ضبط الصور الحميمة العائدة للمدّعية في هاتفه. وأودع القضاء المختص، بناءً على إشارته".

وتطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين "عدم أخذ صور فوتوغرافيّة أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق في أيّ ظرف من الظروف، كي لا يقعوا ضحيّة ويتمّ استغلالهم من قبل الآخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فورًا عن هذه الحالات".