محافظ بعلبك: نأمل من النواب الإسراع بإقرار قانون تشريع زراعة القنب الهندي

لفت محافظ ​بعلبك الهرمل​ ​بشير خضر​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "في ظلّ الأزمة الإقتصاديّة الّتي تمرّ بها البلاد، وبعد دراسة "ماكنزي" الّتي خلصت إلى أنّ تشريع زراعة القنب الهندي يدرّ على الخزينة مليار دولار سنويًّا، نأمل من النواب الإسراع بإقرار قانون تشريع هذه الزراعة من أجل الإستعمال الطبي والصناعي، مع ما يلزم لضبطها".

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