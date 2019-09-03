مسؤول للشرق الأوسط: "اليونيفيل" لعبت دورا أساسيا بالتهدئة وكان خطها الساخن مفتوحا مع المعنيين

اعترف مسؤول اطّلع على الإتصالات الّتي أُجريت مع عدد من العواصم العالمية والهيئات الأوروبية والعربية، لصحيفة "الشرق الأوسط"، بأنّ "النتائج لم تقنع إسرائيل بعدم الردّ على عمليّة "​حزب الله​" الّتي كانت قد استهدفته منذ نحو ثمانية أيام. وتاليًا فإنّ الانطباع الّذي سيطر في الخارج والداخل، أنّ المعركة مستمرّة، لأنّ ​الولايات المتحدة الأميركية​ أيّدت القصف المدفعي الإسرائيلي على مصدر ​إطلاق النار​ على الآليّة العسكريّة الإسرائيليّة واعتبرته دفاعًا عن النفس، كما أنّ الاتصال مع ​إيران​ أظهر تأييدًا لعمليّة "حزب الله".

وأكّد أنّ "قيادة "​اليونيفيل​" لعبت دورًا أساسيًّا في التهدئة وكان خطّها الساخن مفتوحًا مع قيادتها العسكرية في ​نيويورك​، ومع كلّ من ​قيادة الجيش​ وقيادة الأركان الإسرائيليّة. وتبيّن للقيادة الدوليّة في ​الناقورة​ أنّ الجانبين المتقاتلين غير راغبين في المضي بالمعركة المفتوحة".

ولفت المسؤول إلى أنّ "بعد توقّف القصف الصاروخي، تراجع التصعيد وكان المؤشّر دعوة ​الجيش الإسرائيلي​ سكان المنطقة الشمالية إلى التجوّل والعودة إلى منازلهم وترك الملاجئ. وتبعها دعوة "الحزب" سكان البلدات الجنوبيّة العودة إلى الحياة الطبيعيّة، بعدما كانت قد دعتها إلى مغادرة الساحات".