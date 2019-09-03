النشرة: توقيف سوري في بلدة الخيام على خلفية تعاطي وترويج حشيشية الكيف

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن دورية من ​شعبة المعلومات​، أوقفت في بلدة ​الخيام​ ي.ن. ق (سوري الجنسية، 18 عاما) على خلفية تعاطي وترويج حشيشية الكيف، وقد تم تسليمه الى فصيلة الخيام لإجراء المقتضى القانوني.

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