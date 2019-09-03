الحريري يترأس اليوم اجتماعا لدراسة موضوع المقالع والكسارات

يترأس رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ عند الأولى والنصف من بعد ظهر اليوم، في ​السراي الحكومي​، اجتماعا للجنة الوزارية لدراسة موضوع ​المقالع والكسارات​. ويرعى عند الساعة الخامسة عصرا، اللقاء الذي يعقده وزير الصناعة ​وائل ابو فاعور​ في السراي والمخصص لعرض نتائج خطة رفع ​التلوث​ الصناعي عن ​نهر الليطاني​.



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