حسن فقيه: مسألة البنزين تعيد الاتحاد العمالي العام الى الشارع

أعرب نائب رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​حسن فقيه​ عن تأييده لـ"أي اجتماع يقصد منه اخراج البلد من الازمات الاقتصادية"، معلنا أن "الاتحاد بصدد اعداد دراسة وافية للآراء التي سُجلت على هامش اجتماع ​بعبدا​".

وكشف فقيه في حديث اذاعي عن جولة على المسؤولين ستبدأ بلقاء رئيس ​الحكومة​، مشددا على أن "مسألة ​البنزين​ تعيد الاتحاد العمالي العام الى الشارع فالمواطن لم يعد يحتمل كما ان لا جدول زمنياً لتطبيق أي ورقة اصلاحية وُضعت والجميع يستشعر خطورة ​الوضع الاقتصادي​".