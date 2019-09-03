حسن فقيه: مسألة البنزين تعيد الاتحاد العمالي العام الى الشارع

أعرب نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه عن تأييده لـ"أي اجتماع يقصد منه اخراج البلد من الازمات الاقتصادية"، معلنا أن "الاتحاد بصدد اعداد دراسة وافية للآراء التي سُجلت على هامش اجتماع بعبدا".
وكشف فقيه في حديث اذاعي عن جولة على المسؤولين ستبدأ بلقاء رئيس الحكومة، مشددا على أن "مسألة البنزين تعيد الاتحاد العمالي العام الى الشارع فالمواطن لم يعد يحتمل كما ان لا جدول زمنياً لتطبيق أي ورقة اصلاحية وُضعت والجميع يستشعر خطورة الوضع الاقتصادي".
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