خفر السواحل الاسباني ينقذ 200 مهاجرا في البحر المتوسط

أشارت خدمات الإنقاذ الإسبانية الى إنه "جرى إنقاذ 73 شخصا كانوا على متن ثلاثة قوارب في مضيق ​جبل طارق​"، لافتة الى أنه "تم إنقاذ 110 أشخاص من خمسة قوارب في بحر البوران، سيتم نقل غالبيتهم إلى ميناء ملقة".

وأظهرت بيانات ​وزارة الداخلية​ الإسبانية أن "عدد ​المهاجرين​ الواصلين إلى ​إسبانيا​ هذا العام بلغ بحلول منتصف أغسطس أكثر بقليل من 18 ألفا، بانخفاض نسبته 39 % مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام".

ولفتت بيانات ​الأمم المتحدة​ إلى أن "عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون بحرا من ​الشرق الأوسط​ و​شمال إفريقيا​ إلى ​الاتحاد الأوروبي​ انخفض من أكثر من مليون في عام 2015 إلى حوالى 141500 في العام الماضي، بينما تشير التقديرات إلى أن قرابة 15 ألفا لقوا حتفهم أو فقدوا في البحر".