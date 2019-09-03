أشارت خدمات الإنقاذ الإسبانية الى إنه "جرى إنقاذ 73 شخصا كانوا على متن ثلاثة قوارب في مضيق جبل طارق"، لافتة الى أنه "تم إنقاذ 110 أشخاص من خمسة قوارب في بحر البوران، سيتم نقل غالبيتهم إلى ميناء ملقة".
وأظهرت بيانات وزارة الداخلية الإسبانية أن "عدد المهاجرين الواصلين إلى إسبانيا هذا العام بلغ بحلول منتصف أغسطس أكثر بقليل من 18 ألفا، بانخفاض نسبته 39 % مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام".
ولفتت بيانات الأمم المتحدة إلى أن "عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون بحرا من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الاتحاد الأوروبي انخفض من أكثر من مليون في عام 2015 إلى حوالى 141500 في العام الماضي، بينما تشير التقديرات إلى أن قرابة 15 ألفا لقوا حتفهم أو فقدوا في البحر".
كانت هذه تفاصيل خبر خفر السواحل الاسباني ينقذ 200 مهاجرا في البحر المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.