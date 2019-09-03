"ناشيونال انترست": المقاتلات الاميركية لا يجب ان تواجه "سو-35" الروسية

أشارت صحيفة "ناشيونال انترست" الى أنه "لا يجوز لطياري المقاتلات الاميركية أن يدخلوا في مواجهة مع مقاتلة "سو-35" الروسية".

وشددت المجلة على ضرورة أن تتجنب مقاتلة "إف-35" مواجهة مقاتلة "سو-35" أو تستنجد بمقاتلة "إف-22" لكيلا تقع في ورطة"، لافتة الى أن "مقاتلة "إف-16" لا تستطيع أيضا أن تقارع مقاتلة "إس-35"، لكونها ​طائرة​ مقاتلة خفيفة ذات رادار ضعيف وترسانة محدودة من ​الصواريخ​، في حين تستطيع طائرة "سو-35"، وهي طائرة مقاتلة ثقيلة، أن تحقق السيطرة الجوية".