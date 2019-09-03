أشارت صحيفة "ناشيونال انترست" الى أنه "لا يجوز لطياري المقاتلات الاميركية أن يدخلوا في مواجهة مع مقاتلة "سو-35" الروسية".
وشددت المجلة على ضرورة أن تتجنب مقاتلة "إف-35" مواجهة مقاتلة "سو-35" أو تستنجد بمقاتلة "إف-22" لكيلا تقع في ورطة"، لافتة الى أن "مقاتلة "إف-16" لا تستطيع أيضا أن تقارع مقاتلة "إس-35"، لكونها طائرة مقاتلة خفيفة ذات رادار ضعيف وترسانة محدودة من الصواريخ، في حين تستطيع طائرة "سو-35"، وهي طائرة مقاتلة ثقيلة، أن تحقق السيطرة الجوية".
كانت هذه تفاصيل خبر "ناشيونال انترست": المقاتلات الاميركية لا يجب ان تواجه "سو-35" الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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