وزير الطاقة الإيراني: الانضمام لاتحاد اورآسيا سيحقق قفزة بصادراتنا غير النفطية

أكّد وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، الّذي رافق وزير الخارجية محمد جواد ظريف في زيارته إلى موسكو، أنّ "انضمام إيران إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيؤدّي إلى قفزة كبيرة في صادراتها غير النفطيّة".
ولفت خلال لقائه مع الأمين العام للاتحاد الاقتصادي الأوراسي تيغران سركيسيان، إلى أنّ "وفقًا للتوافقات الحاصلة، ستدخل الاتفاقية الموقتة للتجارة الحرة بين إيران واتحاد أوراسيا حيّز التنفيذ بدءًا من 26 تشرين الأول، وبناءً عليه ستصبح 864 سلعة من الجانبين مشمولة بالتجارة التفضيليّة، منها 503 سلع تعود لإيران".
من جانبه، أعرب سركيسيان عن سروره لـ"إنجاز الإجراءات القانونيّة في إيران للانضمام إلى الاتحاد"، ودعا التجار والناشطين في القطاع الإيراني الخاص إلى "المشاركة الأكثر فاعليّة في أسبوع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".
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