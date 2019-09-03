ظريف: التنسيق الذي جرى في موسكو بمجال الاتفاق النووي يخدم السلام والأمن الإقليمي

وصف وزير ​الخارجية الإيرانية​ ​محمد جواد ظريف​، زيارته ​موسكو​ والمباحثات الّتي أجراها في هذه المرحلة، بأنّها "ضروريّة ومهمّة"، لافتًا إلى أنّ "التنسيقات الّتي جرت خلال هذه الزيارة على ​الاتفاق النووي​ والمنطقة تخدم السلام والأمن الإقليمي".

واستعرض ظريف قبيل مغادرته موسكو مباحثاته في ​روسيا​، موضحًا "أنّني التقيت نظيري الروسي ​سيرغي لافروف​ وتباحثت معه حول العلاقات الثنائيّة والإجراءات اللازمة لتطوير العلاقات الثنائيّة". وبيّن "أنّنا تحدّثنا حول الشأن الأفغاني وذلك نظرًا إلى التحركات الأميركية، كما تحدّثنا حول المنطقة ولاسيما ​اليمن​ و​الخليج الفارسي​، وبالإجمال انّ الزيارة كانت ضروريّة للغاية ولدينا تطابق في وجهات النظر في جميع المجالات، ونحن بحاجة إلى العمل المشترك".

وأعرب عن اعتقاده بأنّ "التنسيقات الّتي جرت خلال هذه الزيارة في مجال الاتفاق النووي والمنطقة تخدم السلام والأمن الإقليمي".