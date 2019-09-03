رويترز: الحزب الحاكم بتركيا يسعى لفصل رئيس الوزراء السابق داوود أوغلو من عضويته

كشف مسؤول كبير لوكالة "رويترز"، أنّ "​حزب العدالة والتنمية​" الحاكم في ​تركيا​ يسعى لفصل رئيس الوزراء السابق ​أحمد داوود أوغلو​ وثلاثة مشرعين آخرين من عضويّته".

ومن المتوقّع أن يصدّق مجلس التأديب بالحزب على ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان داوود أوغلو قد اختلف مع الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ في عام 2016، وحلّ محلّه فيما بعد بن علي يلدريم رئيسًا للوزراء. وانتقد داوود أوغلو في السابق سياسات حزب "العدالة والتنمية" وإدارة الحكومة للاقتصاد.

وفي تموز الماضي، استقال نائب رئيس الوزراء السابق علي باباجانق من الحزب.