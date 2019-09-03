شركة "هواوي" تنفي سرقة أي براءة اختراع في الولايات المتحدة

نفت شركة "​هواوي​" الصينية للاتصالات في بيان أن تكون سرقت أي براءات اختراع في ​الولايات المتحدة​، مؤكدة أن إتهمامات المهندس روي بيدرو أوليفيرا الذي يقول إن هواوي سرقت تصميمه لكاميرا ​هاتف ذكي​ حصلت على براءات اختراع أميركية لصنع الكاميرا البانورامية "إنفيجن 360" التي جهزت الشركة بها هواتفها، خاطئة ومؤكدة "أننا نرفض بشكل قاطع مزاعم" أوليفيرا.

وجاء في البيان "تسعى ​الحكومة الأميركية​ منذ عدة أشهر للضغط على دول أخرى لحظر معدات هواوي. وهي تستخدم كل الأدوات المتاحة لها لبلبلة عملياتنا التجارية"، مضيفا: "لم يتم حتى الآن إثبات أي من الاتهامات التي وجهتها الحكومة الأميركية. إننا ندين بشدة مساعي الحكومة الأميركية المنسّقة لتشويه سمعة هواوي وتقويض موقعها الريادي في صناعة" ​الاتصالات​.

​​​​​​​وفتحت ​وزارة العدل الأميركية​ تحقيقا في اتهامات أوليفيرا بالإضافة الى ​حالات​ أخرى قد تكون تنطوي على سرقة ملكية فكرية وضم موظفين من شركات منافسة.

وأقرت هواوي بأنها التقت أوليفيرا عام 2014 لكنها أكدت أن الكاميرا التي سوقتها عام 2017 تم "رسمها وتطويرها بشكل مستقل من قبل موظفين لم يطلعوا" على المعلومات الصادرة عن المصمم البرتغالي.