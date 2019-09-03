ذكرت هيئة المسح الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في منطقة كامتشاتكا، أنّ "زلزالًا بلغت شدّته 4.5 درجات وقع قبالة الساحل الشرقي لكامشاتكا".
وأوضحت أنّه "تمّ تسجيل الحدث الزلزالي في المحيط الهادئ، على عمق 43 كيلومترًا وعلى بعد 199 كيلومترًا جنوب- شرق بتروبافلوفسك كامتشاتسكي".
ولفتت مديرية حالة الطوارئ في منطقة كامتشاتكا، إلى أنّ "سكان المنطقة لم يشعروا بالهزات".
وتقع شبه جزيرة كامتشاتكا فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهو عبارة عن منطقة تمتدّ على شكل قوس عريض وتشهد نشاطًا زلزاليًّا وبركانيًّا كبيرًا.
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال شدته 4.5 درجات وقع قبالة الساحل الشرقي لكامشاتكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.