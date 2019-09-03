زلزال شدته 4.5 درجات وقع قبالة الساحل الشرقي لكامشاتكا

ذكرت هيئة المسح الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في منطقة كامتشاتكا، أنّ "​زلزال​ًا بلغت شدّته 4.5 درجات وقع قبالة الساحل الشرقي لكامشاتكا".

وأوضحت أنّه "تمّ تسجيل الحدث الزلزالي في ​المحيط الهادئ​، على عمق 43 كيلومترًا وعلى بعد 199 كيلومترًا جنوب- شرق بتروبافلوفسك كامتشاتسكي".

ولفتت مديرية حالة الطوارئ في منطقة كامتشاتكا، إلى أنّ "سكان المنطقة لم يشعروا بالهزات".

وتقع شبه جزيرة كامتشاتكا فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهو عبارة عن منطقة تمتدّ على شكل قوس عريض وتشهد نشاطًا زلزاليًّا وبركانيًّا كبيرًا.