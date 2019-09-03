خفر السواحل الاميركي: ارتفاع عدد قتلى حريق القارب بكاليفورنيا الى 25

أشار خفر السواحل الاميركي الى أن "عدد ضحايا حريق قارب الغوص قبالة سواحل كاليفورنيا ارتفع الى 25 فيما يستمر البحث عن تسعة مفقودين".
هذا ولفت خفر السواحل الأميركي في وقت سابق الى إنه يجهل مصير 34 شخصا إثر اندلاع حريق على قارب غوص قبالة سواحل كاليفورنيا.
واضافت الكابتن مونيكا روشيستر من خفر السواحل في مؤتمر صحفي إن رجال الإنقاذ يعملون في "مرحلة الاستجابة" ولا يزالون يأملون في العثور على أي ناجين.
وأوضحت أنهم "يستخدمون قوارب صغيرة ومروحيات مع بحثهم على خط الشاطئ عن أشخاص ربما يكونوا قد تمكنوا من السباحة إلى بر الأمان"، مشيرة الى أن " خمسة أشخاص من طاقم القارب كانوا مستيقظين على سطح القارب وقفزوا في المياه وتم إنقاذهم"، لافتة إلى أن "الأخرين كانوا نائمين داخل القارب وقت الحادث".
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