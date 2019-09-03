جمّال ترست بنك: ابواب المصرف ستفتح استثنائيا حتى الـ3 لتلبية الزبائن

أكد "جمّال ترست بنك" ش.م.ل على تصريح حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، بأن جميع الودائع مؤمنة في وقت استحقاقها.

وشدد "جمّال ترست بنك" على التزامه بكافة الأنظمة المصرفية الصادرة عن مصرف لبنان، نافيا كل الادعاءات الموجهة اليه. واشار الى أن المصرف ينسق بشكل مستمر مع مصرف لبنان لتخطي الأزمة الراهنة.

وقررت إدارة "جمّال ترست بنك" فتح أبواب المصرف استثنائياً من 8 صباحاً وحتى 3 ب.ض. وإعادة تأكيد الالتزام بتلبية جميع أصحاب حسابات ​التوطين​ من قطاع عام وخاص.

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