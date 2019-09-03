"إيناس" تطلب الخُلع: "عايز ياكل لحمة كل يوم مع أنه مش بيصرف عالبيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

رفعت "إيناس ك." دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، تطلب فيها الخلع من زوجها؛ مبررة طلبها: "زوجي لا ينفق على البيت، ويطلب في كل غداء أن يتناول لحمة وفاكهة".

وحسب أوراق القضية، تزوجت "إيناس" 35 سنة، مدرسة، منذ 6 سنوات من "محمود م." 39 سنة، مدرب بالكشافة، ورزقهم الله بطفلين، وتقول الزوجة: "المشكلة التي أعاني منها أن زوجي من حوالي عام تقريبًا ترك مهنة التدريس وعمل مدربًا في الكشافة، وأصبح لا ينفق على البيت والأولاد".

تتابع الزوجة: "منذ بداية عمل زوجي في الكشافة وهو لا ينفق على احتياجات المنزل، كل ما أطلب منه حاجه يقول مش معايا، وعندما أسأله عن راتبه يرد أنا لا آخذ راتبًا، أنا أحصل على شهادات تقدير، وأصبحت متحملة المسئولية كاملة، ولكن المشكلة أن راتبي لا يكفي".

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تضيف إيناس: "زوجي يعود كل يوم من عمله يريد يأكل لحومًا وفاكهة، وعندما يعود ولا يجد غداء يتشاجر معي، حتى قلت له أنت لا تنفق على البيت، ولم أعد قادرة عل تدبير مصروفات المنزل، وطلبت منه أن يعود إلى عمله كمدرس كي يكون لدينا دخل ولكنه رفض وكان رده أنا مرتاح في عمل التدريب في الكشافة".

تستكمل الزوجة: "في يوم أحضرت والدتي طعامًا لأطفالي، وجاء زوجي فأخذ الطعام ليتناوله وتشاجرت معه فاعتدى عليا بالضرب، وبعدما أصبح زوجي يطلب مني مصاريف تنقلاته فاض بي الكيل وأخذت أطفالي وذهبت عند أسرتي".

تشير الزوجة: "حاولت أتصل بزوجي وطلبت منه العودة إلى عمل التدريس حتى أعود إلى المنزل من أجل أولادنا ولكنه رفض؛ فلجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع حملت رقم 1307 لسنة 2019، ولا تزال منظورة لم يتم الفصل فيها".