روحاني: لم ولن نقرر التفاوض مع واشنطن في أي وقت من الأوقات

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ):

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لم ولن تقرر التفاوض مع الولايات المتحدة في أي وقت من الأوقات.

وأضاف: "إن مسار استراتيجيتنا يستند على ركيزتين هما الصمود الداخلي والدبلوماسية النشطة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وقال: "لم ولن نقرر اجراء مفاوضات ثنائية مع أمريكا في أي وقت من الأوقات، وهناك مقترحات قدمت لنا من العديد من الأطراف بهذا الشأن لكننا رفضنا ذلك".

وتابع أن "نظرة العالم، بما في ذلك أمريكا، إلى الشعب الإيراني قد تغيرت بعد 16 شهرًا من صمود الشعب الإيراني، وان العدو قد وصل إلى قناعة تامة بأنه لا يستطيع إجبار الشعب الإيراني على الركوع بممارسة الضغوط القصوى".