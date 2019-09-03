العثور على 25 جثة في حريق سفينة كاليفورنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
قالت وسائل إعلام أمريكية، إن غواصين عثروا على 25 جثة، أمس الاثنين، بعد حريق شب قبل فجر الأمس، في سفينة مخصصة للغوص قبالة جزيرة بجنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ليتبقى 9 أشخاص في عداد المفقودين بينما يواصل حرس السواحل الأمريكي عمليات البحث.
ولم يتسن لممثلين لفرع حرس السواحل في لوس أنجليس وسانتا باربره فى كاليفورنيا أو مكتب قائد الشرطة تأكيد التقارير التى بثتها قناة (سي.بي.إس) نيوز التلفزيونية ووكالة أسوشييتد برس بخصوص عمليات البحث والإنقاذ في المياه قبالة جزيرة سانتا كروز.
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