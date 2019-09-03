سقوط على ضفاف النيل.. 120 دقيقة بحث أنهت رحلة "إمبراطور البانجو" بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

في نهاية عام 2018 أخذت حياة الشاب العشريني منعطفًا خطيرًا، وسوس له الشيطان بأن السبيل لتخطي ضائقة مالية يعاني ويلاتها، هو طرق أبواب عالم الإجرام عبر الاتجار في المخدرات، دون أن يدري ما ستؤول إليه الأمور حيث المشهد الأخير لتلك الرحلة المشبوهة داخل غرفة مظلمة.

على ضفاف نهر النيل وتحديدًا عزبة البحاروة بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة، جلس "سويلم" مع رفيق دربه، قص عليه ما يدور في مخيلته، واضعًا بين يديه ما خلص إليه تفكيره الشيطاني حول تكوين تشكيل عصابي يتخصص نشاطه الآثم في تجارة المواد المخدرة وتحديدًا نبات البانجو المخدر.

"هنخبي البضاعة فين؟".. سؤال طرحه الصديق فجاءت إجابة العقل المدبر سريعة، إذ أعد مخزنًا ملاصقًا لمجرى نهر النيل في مسقط رأسه، بعيدًا عن النطاق العمراني، ومن ثم ضمان عدم كشف أمرهما ونجاح حيلتهما.

12 شهرًا كون فيها الصديقان إمبراطوريتهما المزعومة على ضفاف شريان الحياة في "المحروسة"، ظن زعيم العصابة "سويلم" الذي انتصف عقده الثالث من العمر، أن سقوطه في قبضة الشرطة بات أمرًا محالًا، خاصة عقب نجاح عمليات ترويجه للمخدرات على عملائه حتى ذاع صيته.

بالانتقال إلى قسم شرطة العياط، وتحديدًا الطابق العلوي المخصص لوحدة المباحث، عاد للتو النقيب باسم هنداوي معاون المباحث من مأمورية خارجية، راح يلتقط أنفاسه وشرب كوب من المياه الباردة تقيه حرارة الطقس، رن جرس جواله يسرع للرد فالمتصل أحد مصادره السرية: "عرفنا طريق الواد بتاع البانجو".

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أخطر الضابط الشاب الرائد أحمد صبحي رئيس مباحث العياط، الذي أبلغ بدوره العقيد أيمن الشرقاوي مفتش العياط والبدرشين، موجهًا بوضع خطة بحث عاجلة، وتكثيف جهود العناصر السرية لجمع المعلومات حول نشاط ذلك العنصر الإجرامي.

120 دقيقة فقط احتاجها رجال البحث الجنائي تحت إشراف العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع الجنوب، لامتلاك ملف شامل عن المتهم المستهدف، وتبين أنه يستغل مخزنًا بالقرب من نهر النيل لإخفاء المخدرات بعيدًا عن منزله.

بالعودة إلى ديوان القسم، تحول مكتب رئيس المباحث إلى غرفة عمليات، يضع الضباط اللمسات الأخيرة قبيل انطلاق المأمورية، خاصة أنها المرة الأولى التي تقترب فيها القوات من تلك البؤرة، يتلون بعدها آيات من الذكر الحكيم.

حسم عنصر المفاجأة الأمر، تمكن النقيب باسم هنداوي من ضبط المتهم الرئيسي "سويلم"، بينما قفز شريكه في نهر النيل، واستقل مركبًا إلى الضفة الأخرى.

صمت ممزوج بدهشة سيطر على صاحب الـ25 سنة قبل أن يستعيد القدرة على النطق: "إنتم عرفتوا مكاني إزاي.. ماحدش جه هنا قبل كدة؟".. وأمكن بإرشاده العثور على مخبأه السري بداخله 3 لفافات كبيرة من البانجو تزن 20 كيلو جرامًا، ومبلغ مالي وقطعة سلاح أبيض "سنجة" وهاتفي محمول.

اقتادت القوة المتهم إلى القسم حيث خضع للتحقيق أمام اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، وأقر بحيازته للمخدر بغرض الاتجار، والمبلغ حصيلة تجارته غير المشروعة، والسلاح للدفاع عن نفسه وتجارته، والهاتفين للاتصال بعملائه، وكشف هوية المتهم الهارب ليسدل رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي الستار على نشاط أحد أخطر تجار المخدرات بقطاع الجنوب وتكثيف الجهود لضبط المتهم الثاني.​