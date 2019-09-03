مقتل 8 في حريق أغرق سفينة على متنها العشرات بكاليفورنيا

قال قائد شرطة مقاطعة سانتا باربره إنه تم انتشال أربع جثث بعد حريق تسبب في غرق سفينة مخصصة للغوص الترفيهي قبالة جزيرة بجنوب ولاية كاليفورنيا، كما تم العثور على أربع جثث أخرى في قاع المحيط قرب السفينة.
وأضاف قائد الشرطة بيل براون أن السفينة كانت تقل قرابة 40 شخصاً عندما شب الحريق.
وقال خفر السواحل الأميركي في بيان، إن الحريق اندلع في السفينة كونسيبشن في حوالي الساعة 3:15 صباحاً بالتوقيت المحلي، بينما كانت راسية قبالة جزيرة سانتا كروز.
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وقال مسؤولون إن إدارة الإطفاء في مقاطعة فينتورا تلقت اتصال استغاثة، وكانت ألسنة اللهب تنبعث من القارب الذي كان موجوداً شمال جزيرة سانتا كروز وقت اتصال الاستغاثة.
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