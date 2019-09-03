كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتشال 4 جثث جديدة في حادث حريق سفينة غوص بكاليفورنيا وارتفاع القتلى لـ8 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال قائد شرطة مقاطعة سانتا باربره، إنه تم انتشال أربع جثث جديدة، يوم الاثنين، بعد حريق تسبب فى غرق سفينة مخصصة للغوص الترفيهى قبالة جزيرة بجنوب ولاية كاليفورنيا، كما تم العثور على أربع جثث أخرى فى قاع المحيط قرب السفينة.

Advertisements

وأضاف قائد الشرطة بيل براون أن السفينة كانت تقل قرابة 40 شخصا عندما شب الحريق.

وقال خفر السواحل الأمريكى فى بيان إن الحريق اندلع فى السفينة كونسيبشن فى حوالى الساعة 3:15 صباحا بالتوقيت المحلى، بينما كانت راسية قبالة جزيرة سانتا كروز.

وذكر مسؤولون أن خمسة من أفراد الطاقم هربوا من الحريق بينما كان الركاب نائمون.