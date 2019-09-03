كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعارضة الفنزويلية: محادثات النرويج يجب أن تركز على الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مفاوض من المعارضة الفنزويلية، الاثنين، إنه لا بد وأن تركز المحادثات التى تدعمها النرويج بين المعارضة وحكومة الرئيس نيكولاس مادورو على الانتخابات، وذلك فى الوقت الذى ما زالت فيه تلك المفاوضات متوقفة بعد انسحاب الحكومة.

وعلق وفد مادورو، مشاركته فى المحادثات الشهر الماضى احتجاجا على فرض الولايات المتحدة سلسلة جديدة من العقوبات، ولم توضح بعد موعد عودتها للمحادثات التى تهدف إلى حل الأزمة السياسية التى تشهدها البلاد.

وقال زعيم المعارضة خوان جوايدو ،الذى اعترفت به أكثر من 50 دولة رئيسا شرعيا لفنزويلا، إن بلاده بحاجة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد إعادة انتخاب مادورو فى 2018 والتى وصفت على نطاق واسع بأنها مزورة.

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وقال النائب ستالين جونزاليز وهو مفاوض بارز من المعارضة: "النظام هو من انسحب فجأة لأنه لا يريد المحادثات، المهم للبلاد هو إجراء انتخابات حرة".

وعندما سئل عن موعد استئناف المحادثات قال جونزاليز "هذا السؤال يجب طرحه على النظام، إذا كان مستعدا أم لا لمناقشة القضايا المهمة".

ولم ترد وزارة الإعلام الفنزويلية أو وزارة الخارجية النرويجية على طلبات للتعليق.