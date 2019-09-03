كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون وأمريكا فى مكافحة التطرف والإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث الدكتور عبد العزيز حمد العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون الخليجى، الاثنين، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض، مع جوزيف فرانسيسكون المسؤول عن مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن القومى فى البيت الأبيض، وجوزيف روزينشتاين مستشار سياسات مكافحة الإرهاب فى وزارة الخارجية الأمريكية، أوجه الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة التعاون فى مجالات مكافحة التطرف والإرهاب فى إطار الجهود الاقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنه تم خلال اللقاء مناقشة استراتيجية مكافحة الإرهاب للتحالف الاستراتيجى للشرق الأوسط، التى تم إقرارها فى شهر يوليو 2019م، والجهود القائمة لتنفيذها، والترتيبات الخاصة لاستضافة مجلس التعاون ورشة العمل الثانية لشبكة المراكز والهيئات المعنية بمكافحة التطرف العنيف المقرر عقدها بتاريخ 30 ـ 31 أكتوبر المقبل، بحضور ومشاركة عدد من المراكز والهيئات المعنية بمكافحة التطرف العنيف فى دول مجلس التعاون، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى.