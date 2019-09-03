كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن وروسيا يبحثان آخر التطورات على الساحة وجهود إنهاء الأزمة فى عدن وابين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نائب وزير الخارجية اليمنى محمد الحضرمى، أن اليمن يعول كثيرًا على الدور الروسى لاستمرار دعم الشرعية فى اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال لقاء نائب وزير الخارجية اليمنى اليوم، مع سفير روسيا الاتحادية لدى بلادنا فلاديمير ديدوشكين، والذى تم خلاله بحث آخر التطورات على الساحة المحلية واستعراض جهود الحكومة لإنهاء الأزمة جراء التمرد المسلح لما يسمى بالمجلس الانتقالى وتبعات استهداف قوات الجيش اليمنى فى عدن وابين.

وأكد نائب وزير الخارجية اليمنى أن الحكومة ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء التمرد المسلح الذى قام به المجلس الانتقالى واستمرار رصد كافة المخالفات والانتهاكات التى يمارسها ضد المواطنين ومنتسبى الجيش والقطاعات الحكومية التابعة للدولة.