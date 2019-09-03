كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع الروسية: مناقشة تجربة صد هجمات الدرون فى سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أحد الموضوعات الرئيسة لاجتماع لجنة الدفاع الجوى لبلدان رابطة الدول المستقلة، سيكون الخبرة المكتسبة فى سوريا لصد هجمات ضخمة بالطائرات المسيرة.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية، عن المكتب الصحفى التابع لوزارة الدفاع الروسية قوله إن: "أحد الموضوعات الملحة التى سيتم مناقشتها فى الاجتماع، اليوم الثلاثاء، فى مدينة أستراخان الروسية، ستكون تجربة صد هجمات ضخمة بالطائرات المسيرة، خلال إجراءات القوات الروسية ضد الإرهابيين فى سوريا".

وستقدم اللجنة تلخيصا لعملها فى النصف الأول من عام 2019، بالإضافة إلى مناقشة التدريب العملى والقتالى المشترك لنظام الدفاع الجوى المتكامل لرابطة الدول المستقلة فى عام 2020.

وتحضر الاجتماع الـ 51 للجنة وفود من وزارات الدفاع فى أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، بالإضافة إلى ممثلين لأمانة مجلس وزراء دفاع رابطة الدول المستقلة ومؤسسات المجمع العسكرى الصناعى لبلدان الكومنولث، وخبراء فى مجال البحوث المتعلقة بقضايا الدفاع الجوى والتدريب العسكرى.