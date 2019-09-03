شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: تحذيرات لمرشحة رئاسية من مخطط لاغتيالها والان مع التفاصيل
وجهت وزارة الداخلية التونسية تحذيراً للمرشحة الرئاسية عبير موسى بشأن وجود تهديدات ومخطط لاغتيالها، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية محلية.
وطالبت الداخلية، بحسب مصدر أمني، من رئيسة الحزب الدستوري عبير موسى بتغيير مقر إقامتها بصفة مستمرة كي لا تتمكن "المجموعة الارهابية التي تخطط لاغتيالها" على رصد تحركاتها، بحسب ما أفاد موقع "حقائق أون لاين" المحلي.
وكانت موسى قد أكدت يوم 17 مارس 2019، خلال اجتماع شعبي بمدينة سوسة أنها تلقت معلومات عن مخططات لاغتيالها، قائلة "يظنون أن هذه التهديدات سترهبني لأعود أدراجي وألتزم بيتي".
ومن المعروف عن موسى مناهضتها لبرنامج حزب "حركة النهضة"، وتؤكد دوما على رفضها التام التعاون معها، بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز عربية".
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