شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة الهجوم الانتحاري في كابول إلى 16 قتيلاً و119 جريحاً والان مع التفاصيل

ارتفعت حصيلة التفجير الانتحاري الذي استهدف كابول مساء الإثنين، وتبنّته حركة طالبان إلى 16 قتيلاً جميعهم مدنيون، و119 جريحاً، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الثلاثاء.

وقال المتحدّث باسم الوزارة نصرت رحيمي في رسالة إلى الصحافيين إنّ "16 شخصاً قتلوا وأصيب 119 بجروح في هجوم الأمس. الانفجار نجم عن جرافة مفخّخة".