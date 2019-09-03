شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تدرس إرسال مُدمرة إلى مضيق هرمز والان مع التفاصيل

ذكرت صحيفة يابانية، أمس الإثنين، أن طوكيو تخطط لإرسال مدمرة بحرية للقيام بدوريات قرب مضيق هرمز دون الانضمام للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأفادت صحيفة "يوميوري" أن المدمرة سترسل لجمع المعلومات ضمن بند في قانون الدفاع الياباني يتعلق بعمليات المسح والأبحاث، حسب ما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وتخطط اليابان كذلك لإرسال السفينة إلى مضيق باب المندب قرب اليمن، وستنظر في إرسالها إلى مضيق هرمز إذا حصلت على موافقة إيران.