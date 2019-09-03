شكرا لقرائتكم خبر عن إيران ترفض التعاون مع وكالة الطاقة الذرية لأول مرة منذ سنوات والان مع التفاصيل
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن إيران ترفض الإجابة على أسئلة بخصوص مخزن في طهران، كان يشتمل على عتاد لإنتاج أسلحة نووية.
وأضافت الصحيفة الأمريكية، ترفض إيران الإجابة على أسئلة وجهتها اليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص المخزن الذي كان يشتمل على عتاد لإنتاج أسلحة نووية ومواد مشعة في طهران، مشيرة إلى أن هذه أول مرة خلال السنوات الثلاث الماضية التي ترفض فيها طهران التعاون مع الوكالة الدولية.
وتوقعت مصادر دبلوماسية أن تنتقد الوكالة علنيًا هذا الرفض الإيراني.
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