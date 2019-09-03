التحالف العربي يسقط طائرة حوثية أطلقت من عمران باتجاه السعودية

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا من مدينة عمران باتجاه السعودية.

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف: "إن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل".

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وشدد على أن التحالف يتخذ كل الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد العقيد المالكي أن المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخرا من المليشيا الحوثية الإرهابية هي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها الإرهابيين وعتادها ومعداتها، ومن خلال العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف.

وأشار إلى أن ما تقوم به مليشيا الحوثي من محاولات إرهابية وتضليل إعلامي يأتي لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابية.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.