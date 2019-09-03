معارضة فنزويلا عن محادثات النرويج: يجب أن تركز على إجراء انتخابات

شددت المعارضة في فنزويلا، الثلاثاء، على ضرورة أن تركز المحادثات التي تدعمها النرويج بين المعارضة وحكومة الرئيس نيكولاس مادورو حول إجراء انتخابات.

جاء ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه تلك المفاوضات متوقفة بعد انسحاب الحكومة.

وعلَّق وفد الحكومة مشاركته في المحادثات الشهر الماضي احتجاجا على فرض الولايات المتحدة سلسلة جديدة من العقوبات، ولم توضح بعد موعد عودتها للمفاوضات التي تهدف إلى حل الأزمة السياسية التي تشهدها فنزويلا.

وقال النائب في البرلمان ستالين جونزاليز وهو مفاوض بارز من المعارضة: "النظام هو من انسحب فجأة لأنه لا يريد المحادثات.. المهم للبلاد هو إجراء انتخابات حرة".

Advertisements

وعندما سُئل عن موعد استئناف المحادثات، شدد جونزاليز على ضرورة أن يطرح هذا السؤال على النظام، وما إذا كان مستعدا أم لا لمناقشة القضايا المهمة.





وكان زعيم المعارضة خوان جوايدو الذي اعترفت به أكثر من 50 دولة رئيسا شرعيا لفنزويلا، قد قال: "إن بلاده بحاجة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد إعادة انتخاب مادورو في 2018 التي وصفت على نطاق واسع بأنها مزورة".

والشهر الماضي، كشف جون بولتون، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، أن واشنطن تؤيد تماما قرار زعيم المعارضة في فنزويلا برفض أي انتخابات تشريعية مبكرة يشرف عليها نظام الرئيس مادورو.

وتعيش فنزويلا، بالإضافة إلى الأزمة السياسية التي شهدتها مطلع العام الجاري بتنصيب المعارض خوان جوايدو نفسه رئيسا بالوكالة، أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخ هذا البلد الذي يملك أكبر احتياطي للنفط في العالم.