مقتل وإصابة 10 طلاب في هجوم على إحدى المدارس وسط الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الصينية، الثلاثاء، أن مهاجما قتل ثمانية طلاب وأصاب اثنين آخرين في مدرسة ابتدائية بوسط البلاد في اليوم الأول من الفصل الدراسي الجديد.
وأوضحت الشرطة في بيان أن الهجوم الذي لم يعرف بعد دوافعه، وقع في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي في قرية تشاويانجبو بمدينة إنشي في مقاطعة هوبى.
وأشارت إلى أن المشتبه به رجل في الأربعين من عمره يدعى يو، وهو رهن الاحتجاز، لافتة إلى أنه يجري التحقيق معه حاليا.
وبحسب وسائل إعلام صينية، تم إطلاق سراح المشتبه به في يونيو/حزيران الماضي بعد أن قضى مدة عقوبته بتهمة القتل.
في يونيو/حزيران 2018، طُعن طفلان حتى الموت على يد رجل خارج مدرسة ابتدائية في شنغهاي.
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