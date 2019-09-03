انفجار في مجمع يرتاده أجانب في كابول

Advertisements Advertisements

الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

وقع انفجار قوي، اليوم الإثنين، بسيارة مغلومة قرب مجمع سكني يقيم فيه متعاقدون عسكريون أجانب عادة خلال إقامتهم في العاصمة الأفغانية.



وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرات رحيمي على "تويتر"، إن "انفجاراً وقع الساعة 21.45 بالتوقيت المحلي (17.15 بتوقيت غرينتس) قرب القرية الخضراء، في المنطقة الأمنية 9، في مدينة كابول".

وسمع دوي الانفجار القوي في عدة مناطق بالمدينة وخلف أضراراً بالمساكن المجاورة حتى مسافة واحد كيلو متر.

وقال رحيمي في رسالة أخرى "انفجرت محطة بنزين أيضاً في الانفجار واشتعلت النيران. طوقت الشرطة وقوات الأمن المنطقة".

وسمع دول إطلاق نار بعد الهجوم، ولم يتسن معرفة ما إذا كان هناك مهاجمين أم انها كانت طلقات للأمن في القرية الخضراء.

Advertisements

ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسئوليتها عن الحادث.

وتعرض نفس المجمع لهجمات في الماضي، أقربها في منتصف يناير(كانون الثاني) حين وقع هجوم تبنته حركة طالبان أثناء محاولة تفجير قنبلة بعد دخول أربعة انتحاريين لمنطقة سكنية، مما تسبب في سقوط أربعة قتلى و113 جريحاً.

ويطلق المسلحون على هذه المنطقة اسم "عش" الاستخبارات.

ويأتي الهجوم في اليوم نفسه الذي قدم فيه مبعوث الولايات المتحدة الخاص للسلام، زالماي خليلزاد للحكومة في كابول مسودة اتفاق مع طالبان، بعد شهور من المفاوضات في قطر.

وتتضمن المسودة سحب خمسة آلاف جندي من خمسة قواعد لقوات التحالف، في خلال مهلة 135 يوماً.

في المقابل، تتعهد طالبان بالحد من العنف في كابول وولاية باروان الجنوبية، حيث توجد أكبر قاعدة للقوات الدولية، بحسب خليلزاد.