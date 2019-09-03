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إخواني منشق: نظام تميم نشر الفوضى ومول الإرهاب وقطر في مهب الريح

الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

قال المصري إبراهيم ربيع القيادي الإخواني المنشق إنّ الشيخة موزة بنت ناصر زوجة أمير دولة قطر السابق، وتميم بن حمد بن خليفة آل ثان ستضع دولتهم في مهب الريح.



وأضاف ربيع في تصريحات صحفية، أنّ نظام تميم نشر الفوضي وموّل الإرهاب الإخواني، وغير قائم على الديمقراطية أو الحريات، موضحا أنّ كل ما يملكه "تميم" هو رعاية وتمويل تنظيم الإخوان المُهجّن، الذي ساهم في تدمير العديد من الدول وأوجد فيها الصراعات، من اليمن وليبيا وغزة والبحرين وسوريا.

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وتابع القيادي الإخواني المنشق أنّ حاكم قطر لديه دوافع نفسية ويعاني من مركبات نقص وعقد نفسية، ويتطلع للعب دور أكبر من إمكانياته من حيث حجم دولته والتاريخ والجغرافيا والمقومات البشرية والثقافة والقوة الناعمة للنفوذ.

وأوضح ربيع أنّ قطر بدأت بشراكة مع تنظيم الإخوان الإرهابي، وأنّ تميم عمل بالوكالة لتحقيق أهداف القوى الاستعمارية، وزاد: "مهمة تميم ووالدته موزة في كل دولة، تفكيك منظومة القيم الحامية للهوية والانتماء الوطني والتماسك المجتمعي، عن طريق نشر ثقافة التعصب والعنصرية تمهيدا لتفكيك النسيج الوطني، وإشاعة جو من عدم الثقة بين مكونات المجتمع بعضها البعض، وبين المواطن ومؤسسات الدولة، للسيطرة على العقول والتلاعب بها وتزييف وعيها في مشروع الفوضى الخلاقة".

وأكد القيادي الإخواني المنشق أنّ تميم ووالدته موزة، موّلا الإرهاب ووفّرا ملاذا آمنا له، وخصصت قطر قناة الجزيرة لترويج الأكاذيب، متابعا: "منذ العام 2011 وسياسات الدوحة واضحة للعيان، وهي إشاعة الفوضى وإفقاد الثقة بين المواطن ودولته، كي يسلك طريق الانتحار القومي وتتساوى الرؤوس، لا فرق عندهم بين دولة كبيرة وأخرى صغيرة، لأنّه حينذاك سيكون الجميع صغارا، وعندما خرج الشعب المصري في ثورته 30 يونيو 2013، أطاح بالمخطط بعيدا عن مصر أولا ثم عن دول الخليج لاحقا".