تصويت إلكتروني مثير للجدل يحدد مصير الحكومة الإيطالية المقترحة

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

من المقرر أن يحدد أعضاء حركة "خمس نجوم" اليوم الثلاثاء مصير الحكومة الإيطالية الجديدة المقترحة في تصويت مثير للجدل عبر الإنترنت.



وتتم مطالبة أعضاء حركة خمس نجوم بالموافقة على اتفاق ائتلاف مع الحزب الديمقراطي (يسار وسط)، وهو خصم سابق. ويتم فتح التصويت من الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء إلى السادسة مساء بالتوقيت المحلي (0700 - 1600 بتوقيت جرينتش).

وقال رئيس الوزراء جيوزيبي كونتي المكلف في مقطع فيديو عبر فيس بوك: "لدينا أفكاراً عظيمة وجيدة لتنفيذها لأجل هذا البلد"، داعياً نشطاء حركة خمس نجوم إلى دعم الائتلاف.

وأضاف: "لفعل ذلك، لا نحتاج إلى أبطال خارقين ... نحتاج فقط أشخاصاً طبيعيين لكنهم مسؤولين وحاسمين ويحبون حقاً هذا البلد فوق أي شيء آخر".

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وسيتم إجراء التصويت على منصة "روسو" الإلكترونية التابعة لحركة خمس نجوم، والتي تتيح للمنتسبين إلى الحركة المشاركة في إعداد البرامج وصياغة التشريعات، وانتقاء المرشحين للانتخابات المحلية والوطنية. لكن المنصة تواجه انتقادات في إيطاليا بسبب قلة الشفافية ومخاطر وقوع هجمات من قراصنة.

وحسب استطلاع رأي لمعهد "إس دبليو دي" يوم الاثنين، فإن 51% من ناخبي حركة خمس نجوم يؤيدون اتفاقاً مع الحزب الديمقراطي، إلا أن زعيم الحركة لويغي دي مايو لم يصل إلى حد التوصية للتصويت بنعم.

وقال دي مايو في مقطع فيديو على فيس بوك: "لا يوجد تصويت صحيح أو خاطئ. هناك أفكاركم ومجموع أفكاركم سيوجه قرار الحركة .. لا تخافوا".

وتواجه إيطاليا أزمة حكومية في أعقاب انهيار الائتلاف الحاكم بقيادة كونتي في أوائل أغسطس، والذي كان يضم أيضاً حزب الرابطة بقيادة ماتيو سالفيني وحركة خمس نجوم.

واستقال كونتي بعد انهيار الائتلاف، لكن طُلب منه أن يبقى رئيساً لوزراء حكومة مقترحة بين حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي، والتي يمكن تنصيبها هذا الأسبوع إذا وافق عليها أعضاء حركة خمس نجوم.