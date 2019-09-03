ارتفعت حصيلة التفجير الانتحاري الذي استهدف كابول مساء الإثنين، وتبنّته حركة طالبان إلى 16 قتيلاً جميعهم مدنيون، و119 جريحاً، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الثلاثاء.



وقال المتحدّث باسم الوزارة نصرت رحيمي في رسالة إلى الصحافيين إنّ "16 شخصاً قتلوا وأصيب 119 بجروح في هجوم الأمس. الانفجار نجم عن جرافة مفخّخة".

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كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة الهجوم الانتحاري في كابول إلى 16 قتيلاً و119 جريحاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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