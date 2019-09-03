إيران تقر بانفجار صاروخ في مركز الفضاء لأول مرة.. فما السبب؟

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أقرت إيران، الإثنين، لأول مرة بانفجار صاروخ في مركز الفضاء لديها، مرجعة السبب إلى عطل فني أثناء اختباره.

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وذكر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، في بيان متلفز، أن الانفجار لم ينجم عنه أي خسائر، نافيا وجود عمليات تخريب.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد نشر على حسابه بتويتر صورة بالأقمار الصناعية لموقع إطلاق الصاروخ، معلقا: "لم نفعل شيئا للصاروخ".