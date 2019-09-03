- 1/2
- 2/2
Advertisements
Advertisements
الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
أقرت إيران، الإثنين، لأول مرة بانفجار صاروخ في مركز الفضاء لديها، مرجعة السبب إلى عطل فني أثناء اختباره.
وذكر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، في بيان متلفز، أن الانفجار لم ينجم عنه أي خسائر، نافيا وجود عمليات تخريب.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد نشر على حسابه بتويتر صورة بالأقمار الصناعية لموقع إطلاق الصاروخ، معلقا: "لم نفعل شيئا للصاروخ".
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تقر بانفجار صاروخ في مركز الفضاء لأول مرة.. فما السبب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.