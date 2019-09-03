ظريف: إيران تنوي إجراء مناورات مع روسيا في المحيط الهندي

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

ظريف

كتب متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده تنوي إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا، بهدف حفظ أمن الجميع ولن تكون موجهة ضد أحد.



وقال ظريف، خلال لقائه عدد من المفكرين الروس وشخصيات أدبية وإعلامية في مبنى السفارة الإيرانية في موسكو الإثنين، "سنجري مناورات مشتركة في المحيط الهندي"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وتابع، "اليوم العلاقات بين إيران وروسيا هي الأفضل خلال الـ40 عاماً الأخيرة"، مضيفاً "السبب الرئيسي لهذه العلاقة هو إدراكنا نحن وروسيا والصين ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية".

وأجرى ظريف مناقشات في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في محاولة إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الذي يسعى للحيلولة دون صنع طهران أسلحة نووية ولكن يسمح للإيرانيين بتخصيب اليورانيوم لأغراض الطاقة.

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انسحبت الولايات المتحدة في مايو (أيار) من العام الماضي وأعادت فرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على إيران. ولكن ظريف قال إن الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق يجب أن تفي بالتزاماتها.

وقال: "إذا لم يحدث هذا فسوف نبدأ المرحلة الثالثة من انسحابنا الجزئي".

وأضاف ظريف أن نائبه، عباس عراقجي، كان في باريس مع مسؤولين إيرانيين من البنك المركزي ووزارة النفط الإثنين، من أجل مجموعة من المحادثات.

وقالت مصادر برلمانية إيرانية يوم الأحد، إن اجتماع باريس سوف يناقش خط إئتمان أوروبي محتمل قد تبلغ قيمته 15 مليار دولار.

وأكدت مصادر دبلوماسية فرنسية، أن الخبراء الفرنسيين والإيرانيين سوف يجتمعون في باريس ولكن لم تذكر مزيداً من التفاصيل.