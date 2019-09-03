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محلل سياسي: الشعب القطري شقيق ولكن قادته مشهورين بالفساد.. فيديو

الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

قال الدكتور شامي الظاهري المحلل السياسي ان الله عز وجل أنعم على قطر بالبترول وبدلا من ان تستثمر هذا المال الوفير لخير البلاد وجيرانها حوله قادتها الى اداة للارهاب والغش والسرقة والرشاوى .



واضاف الدكتور شامي الظاهري فى مداخلة هاتفية لبرنامج " ما وراء الحدث " عبر فضائية "اكسترا نيوز" ان هذا الفساد كشفته وسائل الاعلام الدولية المشهورة، مشيرا الى ان ما يتم عرضه من فساد قطري بالبرنامج يعتبر شيئا ضئيلا للغاية من كم الفساد القطري .

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واشار الدكتور شامي الظاهري إلى ان القادة القطريين جرائمهم اصبحت فى دول غربية مثل بريطانيا وامريكا، مشيرا الى ان هذا الامر متوقع من تنظيم الحمدين .

وأوضح الدكتور شامي الظاهري ان القادة القطريين مشهورين بالفساد، مشيرا الى ان الشعب القطري شقيق ولكن للاسف يحكمهم قادة مثل هؤلاء المعروف عنهم الفساد .