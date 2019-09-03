ماتفيينكو: النشاط الإرهابي بروسيا انخفض إلى حد كبير خلال السنوات الأخيرة

أعلنت رئيسة ​مجلس الاتحاد الروسي​، ​فالنتينا ماتفيينكو​، أنّ "مستوى النشاط ​الإرهاب​ي في ​روسيا​ انخفض إلى حدّ كبير خلال السنوات الأخيرة، بفضل الجهود الموحّدة لسلطات الدولة والمنظمات الدينيّة والاجتماعيّة ويقظة المواطنين".

وركّزت في بيان، على أنّ "الروس لا يزالون يتذكّرون بمرارة ضحايا الهجمات الإرهابيّة وضباط إنفاذ القانون، الّذين ضحّوا بحياتهم في مواجهة هذه الآفة العالميّة"، مؤكّدةً أنّ "روسيا على مدار العقود الماضية كانت بالطليعة في محاربة الإرهاب الدولي والتطرف، وتعرّضت للعديد من العمليات الإرهابيّة الّتي أودت إلى مقتل الآلاف من مواطنيها".

ولفتت فاتفيينكو إلى أنّ "الألم والحزن المشترك يقرّب الروس ويعزّز من حزمهم في مواجهة أي مظهر من مظاهر الإرهاب، ليس فقط داخل الدولة، بل وخارجها أيضًا".