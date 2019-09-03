وزير خارجية ألمانيا وصل إلى السودان: نود أن يستغل الفرصة التاريخية بعد سنوات من العزلة

وصل وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس إلى السودان، الّتي تمرّ بمرحلة انتقاليّة بعد إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير إثر أشهر من الاحتجاجات الشعبية. ومن المقرّر أن يلتقي ماس رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان.
وكان قد ركّز في بيان قبيل زيارته الخرطوم، على أنّ "السودان يقف عند منعطف تاريخي"، موضحًا "أنّه يتطلّع إلى إجراء مباحثات مع ممثّلي حركة الاحتجاج، للتعبير عن تقديره لهم". ولفت إلى "أنّنا نودّ أن يكون السودان قادرًا على استغلال الفرصة التاريخيّة بعد سنوات من العزلة، لتلقّي الدعم الضروري من المجتمع الدولي".
وتأتي زيارة ماس بعد أنّ أدّى أعضاء المجلس السيادي ورئيس الوزراء اليمين الدستورية لقيادة مرحلة انتقالية مدّتها 39 شهرًا.
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