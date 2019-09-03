التحالف العربي: إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها "أنصار الله" من عمران باتجاه السعودية

ذكر المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في ​اليمن​" (​التحالف العربي​) العقيد الركن تركي المالكي، أنّ "قوات التحالف تمكّنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيون​) من عمران باتجاه ​السعودية​".

وأوضح أنّ "محاولات "المليشيا الحوثية الإرهابية" بإطلاق الطائرات بدون طيار، مصيرها الفشل، ويتّخذ التحالف الإجراءات العملياتيّة كافّة وأفضل الوسائل، للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنيّة". وبيّن أنّ "المحاولات الإرهابيّة المتكرّرة مؤخّرًا من "أنصار الله" هي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها الإرهابيين وعتادها ومعداتها، ومن خلال العمليّات العسكريّة الّتي ينفّذها التحالف، وأنّ ما تقوم به من محاولات إرهابيّة وتضليل إعلامي يأتي لرفع الروح المعنويّة لعناصرها الإرهابيين".

وأكّد المالكي "استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضدّ هذه "المليشيا" لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكلّ صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفيّة".