بدء تطبيق القيود على العملات الأجنبية في الأرجنتين

بدأت سلطات الأرجنتين فرض قيود على الصرف بالعملات الأجنبية في حين تشكّلت أمام أبواب المصارف أولى طوابير الزبائن القلقين على مدّخراتهم والساعين لسحب دولاراتهم. وبموجب المرسوم الذي أصدره الرئيس ماوريتسيو ماكري ونشر في الجريدة الرسمية بات لزاماً على جهات التصدير الحصول على إذن من البنك المركزي قبل شراء عملات أجنبية.
كما يفرض المرسوم الحصول على إذن حكومي للتمكّن من تحويل مبالغ مالية إلى الخارج. ولا يسمح للفرد بشراء أكثر من 10 آلاف دولار شهرياً. لكن القيود التي ستسري لغاية نهاية كانون الأول لم تشمل عمليات السحب بالدولار من الحسابات المصرفية.
وغداة قرار ماكري فرض قيود على الأفراد والشركات في ما يتعلّق بشراء العملات وتحويلها، ارتفعت قيمة العملة الأرجنتينية بنسبة 5,38% عند إغلاق التعاملات الإثنين لتبلغ 58,41 بيزو للدولار الواحد. بدوره قفز مؤشر ميرفال في بورصة بوينس آيرس الإثنين بنسبة 6,45%.
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