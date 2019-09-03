ثمانية قتلى نتيجة سيول غمرت ملعب كرة قدم اثر الفيضانات في جنوب المغرب

أعلنت السلطات ​المغرب​ية "أنّها عثرت على جثة رجل فقد أثره عقب ال​فيضانات​ الّتي ضربت جنوب البلاد الأسبوع الماضي"، لترتفع بذلك إلى ثمانية قتلى، الحصيلة النهائية للسيول الّتي اجتاحت ملعبًا أثناء مباراة ل​كرة القدم​. وأكّدت السلطات "أنّها فتحت تحقيقًا تحت إشراف النيابة العامة، حول ظروف وملابسات هذا الحادث وتحديد المسؤوليّات".

مع الإشارة إلى أنّ يوم الأربعاء الماضي، غمرت ​السيول​ ملعبًا لكرة القدم في قرية تزيرت بضواحي مدينة تارودانت أثناء مباراة بين فريقين محليين من الهواة، ما أدّى إلى مقتل سبعة أشخاص وفقدان ثامن وإصابة تاسع بجروح.

والقتلى السبع هم فتى يبلغ 17 عامًا وستة مسنّين.

يُذكر أنّ مع نهاية تموز الماضي، قُتل 15 شخصًا اثر انهيار في التربة سبّبته فيضانات في طريق جنوب مراكش.