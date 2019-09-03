بولسونارو يلغي لدواع طبية مشاركته في قمة إقليمية حول حرائق الأمازون

ألغى الرئيس ​البرازيل​ي ​جاير بولسونارو​ لدواع طبية مشاركته في قمة إقليمية مقررة الجمعة في ​كولومبيا​ حول ​الحرائق​ في غابات ​الأمازون​، بحسب ما أعلن مكتبه.

وقال الناطق باسم الرئاسة البرازيلية أوتافيو ريغو باروس إن "الرئيس مضطر لأن يخضع اعتباراً من الجمعة لنظام غذائي أساسه السوائل" تمهيداً لخضوعه يوم الأحد لجراحة في البطن هي الرابعة له منذ تعرّضه لمحاولة اغتيال طعناً بسكين قبل نحو عام. وأضاف أن هذا الأمر يجعل مشاركة الرئيس في قمة كولومبيا "غير ممكنة عملياً".

ولفت الناطق إلى أن بولسونارو قد يوفد إلى القمة "بديلاً" عنه أو قد يطلب إرجاء هذا اللقاء المقرر عقده في مدينة ليتيسيا الواقعة في الأمازون الكولومبية عند المثلث الحدودي بين البرازيل و​البيرو​ وكولومبيا.

وكانت البيرو وكولومبيا دعتا لقمة لدول الأمازون في ليتيسيا لمناقشة الأزمة الناجمة عن الحرائق في الأمازون.