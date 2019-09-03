سقوط 16 قتيلا و119 جريحا بهجوم إنتحاري في العاصمة الأفغانية كابول

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الداخلية الأفغانية​ ​نصرت رحيمي​، "مقتل 16 شخصاً وإصابة 119 آخرين بجروح، في هجوم انتحاري استهدف العاصمة ​كابول​"، موضحًا أنّ "الانفجار نجم عن ​جرافة​ مفخّخة".

وكان قد لفت في وقت سابق، إلى أنّ "الانفجار وقع قرب القرية الخضراء الّتي تضمّ وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية".

وتبنّت "​حركة طالبان​" الهجوم، إذا أشار المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد، إلى أنّ "الحركة شنّت هجومًا منسّقًا بواسطة انتحاري ومسلّحين".

وفي وقت سابق يوم أمس الإثنين، أعلن الموفد الأميركي ​زلماي خليل زاد​ الّذي أمضى قرابة عام في إجراء محادثات مع "طالبان" في ​الدوحة​، سعيًا لإنهاء 18 عامًا من النزاع في ​أفغانستان​، "أنّنا قد اتّفقنا أنّه إذا سارت الأمور وفقًا للاتفاق، فسننسحب خلال 135 يومًا من خمس قواعد نتواجد فيها الآن في أفغانستان".