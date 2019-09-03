أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي، "مقتل 16 شخصاً وإصابة 119 آخرين بجروح، في هجوم انتحاري استهدف العاصمة كابول"، موضحًا أنّ "الانفجار نجم عن جرافة مفخّخة".
وكان قد لفت في وقت سابق، إلى أنّ "الانفجار وقع قرب القرية الخضراء الّتي تضمّ وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية".
وتبنّت "حركة طالبان" الهجوم، إذا أشار المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد، إلى أنّ "الحركة شنّت هجومًا منسّقًا بواسطة انتحاري ومسلّحين".
وفي وقت سابق يوم أمس الإثنين، أعلن الموفد الأميركي زلماي خليل زاد الّذي أمضى قرابة عام في إجراء محادثات مع "طالبان" في الدوحة، سعيًا لإنهاء 18 عامًا من النزاع في أفغانستان، "أنّنا قد اتّفقنا أنّه إذا سارت الأمور وفقًا للاتفاق، فسننسحب خلال 135 يومًا من خمس قواعد نتواجد فيها الآن في أفغانستان".
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط 16 قتيلا و119 جريحا بهجوم إنتحاري في العاصمة الأفغانية كابول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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