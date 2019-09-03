ذكرت مصادر مطلعة في ​محافظة حمص​ لـ"الوطن" السورية إن الأيام القليلة القادمة، ستشهد خروج دفعة جديدة وكبيرة من قاطني "مخيم ​الركبان​"، من دون أن تحدد موعداً دقيقاً لذلك.

ولفتت المصادر إلى أن هذه الدفعة قد تكون من ضمن الدفعات الثلاث الأخيرة التي ستخرج من "الركبان" للوصول إلى الهدف النهائي بتفكيك المخيم، موضحة أن عدد المدنيين الذين سيخرجون ضمن هذه الدفعات يقدر بنحو 8 آلاف شخص.

وأوضحت أن كل دفعة من تلك الدفعات ستضم ما بين 2500 و3500 مدني، سيتم نقلهم إلى مراكز الإيواء المخصصة لهم في ​مدينة حمص​، ومن ثم سيتوجهون باتجاه مناطقهم وقراهم على امتداد الجغرافية السورية.

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كانت هذه تفاصيل خبر الوطن السورية: قريبا سيتم اخراج دفعات كبيرة من قاطني "الركبان" لتفكيكه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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