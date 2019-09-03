روحاني: ايران لم تتخذ قراراً بالتفاوض مع اميركا

اكد الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ انه "لم نتخذ قراراً بالتفاوض مع ​اميركا​، واذا رفعت اميركا كل عقوباتها من الممكن لها العودة الى اجتماعات 5+1".

واوضح روحاني ان خططهم في الـ16 شهراً الماضية كانت فرض عقوبات قاسية على ايران كي لا تتمكن من الصمود أكثر من 6 أشهر، وأي دولة في العالم لو كانت تعرضت للضغوط التي تتعرض لها إيران لما كانت صمدت اكثر من 6 اشهر. ولفت الى انه اذا التزمت اوروبا بجزء من تعهداتها فمن الممكن أن نعيد النظر بتخفيض التزاماتنا، وشدد على انه نستطيع العودة الى المربع الأول عندما نريد ذلك وهذا أمر يسير لنا.

واشار الى انه بعد اتخاذ المرحلة الثالثة سنستمر في مفاوضاتنا مع الأطراف الاخرى.